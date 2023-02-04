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Общество

Руководитель Островской изостудии обучает детей всех возрастов

Руководитель Островской изостудии обучает детей всех возрастов и своих учеников считает талантливыми, сообщает газета «Островские вести». Хотя многие уверены в том, что уделять особое внимание рисованию стоит, лишь заметив у ребёнка особые способности или рвение к этому занятию.

«На самом деле все детки проявляют живой интерес к рисованию буквально после первого года жизни. Стоит их только увлечь этим занятием, например дать в руку карандаш, — и кроха начнёт производить замысловатые закорючки и черточки. К тому же занятие рисованием полезно для всестороннего развития малыша», — говорит Вера Севастьянова.

Все дети в младшей, средней и старшей группах у Веры Севастьяновой в изостудии при центре культуры «Юбилейный» занимаются бесплатно. «И делают успехи в рисовании», — говорят родители студийцев.

Она учит детей рисовать карандашами, восковыми мелками, тушью, акварелью, углем, цветными мелками и даже масляными красками. У каждого ребёнка есть свой любимый изобразительный материал для рисования, но задания учителя все выполняют по её рекомендации.

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