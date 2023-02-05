Агафий-полухлебник наступил по народному календарю

09:02, 05 февраля 2023, ПАИ

5 февраля празднуются именины Агафангела, сообщает calend.ru. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи.

День, получивший название Агафий-полухлебник, считался днём домашних забот. В этот день на Руси было принято приводить амбары в порядок: проверять запасы хлеба и посевного зерна, при необходимости проводить ремонтные работы.

Запасов должно было остаться ровно половина, иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счёт ведёт». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.

Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.