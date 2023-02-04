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Общество

Открытый чемпионат по рыбной ловле прошёл на Белом озере в Усвятском районе

Фото газеты «Новая жизнь»

Открытие зимнего сезона рыбной ловли прошло сегодня на Белом озере, сообщила газета «Новая жизнь».

Открытый чемпионат Усвятского района по ловле рыбы на блесну со льда — одно из главных спортивных событий зимы. Соревнования объединили рыболовов четырёх команд и двух спортсменов-личников. На лёд Белого озёра вышли бороться за победу четырнадцать участников.

Рыболовы-спортсмены из Великих Лук сумели завоевать первое место. Команда «ЗЭТО-1» (Андрей Березин, Алексей Казаков и Дмитрий Иванов) вновь сумела показать отличный результат и покорить зрителей отличным спортивным накалом.

Фото газеты «Новая жизнь»

Второе место досталось команде «Якорь» из Усвят, в составе которой были Александр Иванов, Андрей Юдин и Егор Юдин. Умелые действия ребят и отличная командная игра подарили усвятичам место на пьедестале. И ещё одной усвятской команде удалось покорить пьедестал чемпионата: третье призовое место заняла команда «Усвяты-2» в составе Антона Карпенко, Алексея Карпенко и Вадима Сафтюка.

В личном зачёте первое место занял Александр Рим из города Великие Луки: его улов составил 1 823 грамма. Второе место занял Дмитрий Иванов, третье место у Алексея Казакова, оба из Великих Лук. Самый крупный экземпляр рыбки поймал Александр Рим: его пойманная щука достигла веса 1 175 граммов.

Участники, занявшие призовые места, по окончании чемпионата были награждены кубками, медалями, грамотами и призами. Отличное настроение рыболовов-спортсменов и прекрасная организация сумели сделать чемпионат по-настоящему добрым и запоминающимся спортивным событием февраля.

Следующие соревнования по рыбной ловле на мормышку состоятся на озере Кляже 11 февраля.

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