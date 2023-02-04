Открытый чемпионат по рыбной ловле прошёл на Белом озере в Усвятском районе

22:37, 04 февраля 2023, ПАИ

Открытие зимнего сезона рыбной ловли прошло сегодня на Белом озере, сообщила газета «Новая жизнь».

Открытый чемпионат Усвятского района по ловле рыбы на блесну со льда — одно из главных спортивных событий зимы. Соревнования объединили рыболовов четырёх команд и двух спортсменов-личников. На лёд Белого озёра вышли бороться за победу четырнадцать участников.

Рыболовы-спортсмены из Великих Лук сумели завоевать первое место. Команда «ЗЭТО-1» (Андрей Березин, Алексей Казаков и Дмитрий Иванов) вновь сумела показать отличный результат и покорить зрителей отличным спортивным накалом.

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Второе место досталось команде «Якорь» из Усвят, в составе которой были Александр Иванов, Андрей Юдин и Егор Юдин. Умелые действия ребят и отличная командная игра подарили усвятичам место на пьедестале. И ещё одной усвятской команде удалось покорить пьедестал чемпионата: третье призовое место заняла команда «Усвяты-2» в составе Антона Карпенко, Алексея Карпенко и Вадима Сафтюка.

В личном зачёте первое место занял Александр Рим из города Великие Луки: его улов составил 1 823 грамма. Второе место занял Дмитрий Иванов, третье место у Алексея Казакова, оба из Великих Лук. Самый крупный экземпляр рыбки поймал Александр Рим: его пойманная щука достигла веса 1 175 граммов.

Участники, занявшие призовые места, по окончании чемпионата были награждены кубками, медалями, грамотами и призами. Отличное настроение рыболовов-спортсменов и прекрасная организация сумели сделать чемпионат по-настоящему добрым и запоминающимся спортивным событием февраля.

Следующие соревнования по рыбной ловле на мормышку состоятся на озере Кляже 11 февраля.