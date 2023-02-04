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Общество

В России зафиксировано снижение заболеваемости сифилисом

В России фиксируется снижение заболеваемости сифилисом. В сравнении с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в более чем 11 раз, сообщил «Интерфаксу» главный внештатный специалист Минздрава РФ по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

«По результатам реализации ряда медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в РФ», — сказал Потекаев.

Так, по его словам, в 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2005 году — 97,9 тыс., в 2010 году — 63,7 тыс., в 2017 году — 28,6 тыс., в 2018-м — 24,5 тыс., в 2019-м — 22 тыс., в 2020-м — 15,3 тыс., в 2021 году — 21,1 тыс.

«Таким образом, в сравнении с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в 11,3 раза, в том числе за последние пять лет — в 1,4 раза», — отметил специалист ведомства.

Он добавил, что в 2020 году наблюдалось резкое снижение выявленных случаев сифилиса — до 15,3 тыс., что обусловлено ситуацией с COVID-19. В этот год россияне реже обращались за медицинской помощью, снизилось число специализированных приёмов и профилактических скринингов. Также в связи с ограничением миграционных процессов в этот период прослеживалось значительное снижение прибывающих в Россию иностранных граждан, на долю которых приходится существенная часть выявленных заражений сифилисом. 

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