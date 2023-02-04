Идеальный размер зарплаты назвали россияне

23:26, 04 февраля 2023, ПАИ

Большинство россиян считают идеальным уровнем дохода 181 тыс. рублей в месяц, следует из опроса, проведённого инвестиционной компанией Anderida Financial Group, пишет ТАСС.

Отмечается, что за год ожидания россиян выросли на 12 тысяч рублей, или на 7 %. Причиной этому стали общий рост цен на товары и неуверенность в будущем, говорится в материале.

Каждый третий опрошенный заявил, что для комфортного уровня жизни ему не хватает примерно 15-20 тысяч рублей. Около 40 % заявили, что им нужно 30 тысяч рублей, 10 % респондентов назвали сумму менее 15 тысяч рублей, а 18 % — свыше 30 тысяч рублей.

Идеальная зарплата, по мнению россиян, проживающих в других государствах, оказалась ещё выше и составила 205 тысяч рублей. Это связано с тем, что их привычные траты на 15-25 % превышают расходы их соотечественников, проживающих на родине, поясняют аналитики.

Между тем средняя зарплата в России сегодня составляет 60 тысяч рублей.