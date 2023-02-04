Псковичи делятся эмоциями после концерта Андрея Норкина

23:43, 04 февраля 2023, ПАИ

Концертная программа «Другой формат» популярного телеведущего ток-шоу «Место встречи» Андрея Норкина прошёл сегодня в Пскове. Псковичи делятся эмоциями после концерта журналиста.

«Замечательный концерт Андрея Норкина. Прекрасный не только журналист, но и артист! Настоящий интеллектуал и интеллигент», — пишет Наталья Никифорова на своей странице.

«Ещё один позитивный вечер с Норкиным!» — поделился Михаил Котин.

«Смеялись два часа не переставая. Нашли возможность пообщаться минутку лично. Андрей — отличный мужик, с настоящим мужским рукопожатием и с тонким чувством юмора. Анекдоты про Путина от Норкина — это бомба!» — прокомментировал Максим Лисин.

Андрей Норкин — известный российский журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий, обладатель наград и многократный номинант главных профессиональных премий ТЭФИ и «Радиомания». Автор книг «Армейские байки»​ и​ «От НТВ до НТВ». Концертная программа популярного телеведущего «Другой формат» пройдёт в Доме офицеров в Пскове 4 февраля.