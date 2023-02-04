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Общество

Псковичи делятся эмоциями после концерта Андрея Норкина

Фото: Михаил Котин

Концертная программа «Другой формат» популярного телеведущего ток-шоу «Место встречи» Андрея Норкина прошёл сегодня в Пскове. Псковичи делятся эмоциями после концерта журналиста. 

Фото: Наталья Никифорова

«Замечательный концерт Андрея Норкина. Прекрасный не только журналист, но и артист! Настоящий интеллектуал и интеллигент», — пишет Наталья Никифорова на своей странице. 

«Ещё один позитивный вечер с Норкиным!» — поделился Михаил Котин.

 «Смеялись два часа не переставая. Нашли возможность пообщаться минутку лично. Андрей — отличный мужик, с настоящим мужским рукопожатием и с тонким чувством юмора. Анекдоты про Путина от Норкина — это бомба!» — прокомментировал Максим Лисин.

Фото: Максим Лисин

Андрей Норкин — известный российский журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий, обладатель наград и многократный номинант главных профессиональных премий ТЭФИ и «Радиомания». Автор книг «Армейские байки»​ и​ «От НТВ до НТВ». Концертная программа популярного телеведущего «Другой формат» пройдёт в Доме офицеров в Пскове 4 февраля.

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