Четыре крупные онкоклиники введут в эксплуатацию в России в 2023 году

10:01, 05 февраля 2023, ПАИ

Не менее четырёх крупных онкологических клиник будет введено в эксплуатацию в этом году в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В этом году планируется не менее четырёх крупных онкологических клиник, которые будут введены в эксплуатацию. И конечно, всё это позволяет надеяться на то, что мы изменим картину статистики», — сказал он во время выступления на торжественной церемонии награждения премией «Будем жить!».

По словам министра, сейчас специалисты национальных медицинских исследовательских онкологических центров выезжают в новые регионы РФ и проводят мастер-классы, а также отбирают пациентов для лечения в федеральных клиниках.

Мурашко отметил, что по итогам 2022 года показатель выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях составил почти 60 %, что стало наилучшим показателем за последние годы, пишет РИА Новости.