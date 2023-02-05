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Общество

Феминитивы в Пскове чаще раздражают женщин — исследование

Большинство псковичей негативно относятся к современным феминитивам, причём гораздо больше такие конструкции раздражают самих женщин, сообщили в SuperJob.

Шесть из десяти псковичей отрицательно относятся к новым феминитивам. Использует их в речи только каждый пятый, причём большинство — в шутку или с сарказмом. В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Современные феминитивы (например, режиссёрка, авторка, психологиня) чаще всего вызывают у 62 % псоквичей отрицательные эмоции: «Ухо режет»; «Коверкает русский язык»; «Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше». Положительных оценок только 6 %: «Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссёрше и авторше?!» Каждому пятому всё равно: «Есть два варианта: либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них».

В устной и письменной речи новые феминитивы используют 20 % горожан: наравне с другими существительными — 5 %, ещё 15 % — исключительно в шутливой или саркастичной манере.

Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, среди женщин! 68 % из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 72 % никогда не употребляют в речи.

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