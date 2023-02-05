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Общество

До -11 градусов ожидается сегодня в Псковской области

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 февраля, сообщили в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, жителей области предупреждают, что на дорогах местами может быть гололедица. Также в области прогнозируют ветер северных и северо-западных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Температура по области ночью от -11 до -6 градусов, днём — от -8 до -3 градусов.
 

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