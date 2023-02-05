Учёные создали нейросеть, подбирающую хобби для замедления старения

10:53, 05 февраля 2023, ПАИ

Учёные создали нейросеть, которая будет подсказывать возможности замедлить старение конкретного человека за счёт изменения его увлечений и интересов, пишут «Известия».

Психологи изучили, как досуг влияет на здоровье людей в зависимости от их физиологических и социальных характеристик. Они обнаружили, что некоторые хобби, такие как рукоделие и благотворительность, оказывают положительное влияние на биологический возраст женщин. Спорт и творческие занятия больше подходят мужчинам.

Учёные опросили более 1,5 тыс. человек из разных регионов России и провели оценку их биологического возраста. Информацию проанализировали с точки зрения основных зависимостей между личными особенностями человека и интересов, которые влияют на скорость старения.

На основе полученных данных была создана программа — нейросеть, которую учили сопоставлять личностные данные человека и влияние хобби на его биологический возраст. Нейросеть покажет, какие хобби будут замедлять старение, а какие ускорять, а также даст рекомендации и прогнозы конкретному человеку.

