Учёные создали нейросеть, подбирающую хобби для замедления старения
Учёные создали нейросеть, которая будет подсказывать возможности замедлить старение конкретного человека за счёт изменения его увлечений и интересов, пишут «Известия».
Психологи изучили, как досуг влияет на здоровье людей в зависимости от их физиологических и социальных характеристик. Они обнаружили, что некоторые хобби, такие как рукоделие и благотворительность, оказывают положительное влияние на биологический возраст женщин. Спорт и творческие занятия больше подходят мужчинам.
Учёные опросили более 1,5 тыс. человек из разных регионов России и провели оценку их биологического возраста. Информацию проанализировали с точки зрения основных зависимостей между личными особенностями человека и интересов, которые влияют на скорость старения.
На основе полученных данных была создана программа — нейросеть, которую учили сопоставлять личностные данные человека и влияние хобби на его биологический возраст. Нейросеть покажет, какие хобби будут замедлять старение, а какие ускорять, а также даст рекомендации и прогнозы конкретному человеку.
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