Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителей Псковской области предупредили о густом тумане

Туман с видимостью до 500 метров ожидается местами по Псковской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. 

«В ближайшие 2 часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», — отметили в пресс-службу ведомства.

Рекомендации для населения при тумане:

  • При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.
  • Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
  • Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2023

Жителей Псковской области предупредили о густом тумане
05 февраля 2023

Старца Иоанна (Крестьянкина) поминают сегодня в Псково-Печерском монастыре
04 февраля 2023

Псковичи делятся эмоциями после концерта Андрея Норкина

04 февраля 2023

Идеальный размер зарплаты назвали россияне

04 февраля 2023

Открытый чемпионат по рыбной ловле прошёл на Белом озере в Усвятском районе
04 февраля 2023

Ещё пять волков добыли охотники в области

04 февраля 2023

Псковский губернатор рассказал о месте, где царит покой и умиротворение

04 февраля 2023

Стихи жительницы Красногородска попали в аудиокнигу конкурса «Чернильница»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...