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Общество

МЧС напоминает псковичам правила безопасности при использовании печи

С понижением температуры воздуха увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с использованием печного отопления, перегрузкой электрических сетей, а также с неосторожным обращением с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В соответствии с правилами противопожарного режима в РФ при эксплуатации печного и электрооборудования запрещено:

  • оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
  • располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
  • применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
  • топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
  • производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
  • использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
  • перекаливать печи (во избежание возникновения пожара рекомендуется производить топку печи два раза в день продолжительностью не более трёх часов);
  • пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
  • применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
  • оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
  • использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

В МЧС напомнили, что исход любого пожара во многом зависит от того, насколько своевременно была вызвана пожарная охрана и приняты меры к эвакуации людей из горящего здания. «В случае возникновения пожара или возгорания незамедлительно позвоните в пожарную охрану по телефону 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», — отметили в ведомстве.

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