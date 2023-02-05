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Культура

Стефаниевскую церковь XVII века в Пскове отреставрируют

Вид на Мирожский монастырь. Начало XX в.

Стефаниевскую церковь XVII века, находящуюся в составе комплекса Мирожского монастыря, начнут реставрировать в 2023 году, сообщили в АНО «Возрождение».

Сейчас проекты реставрации Спасо-Преображенского собора XII века и Стефаниевской церкви Мирожского монастыря XVII века проходят экспертизы в Министерстве культуры РФ, отметили в организации.

Археологические работы 2020–2021 годов

Специалисты также сообщили, что в ходе предпроектных работ были проведены археологические исследования. Они были обусловлены задачами подготовки проекта реставрации памятника архитектуры федерального значения «Ансамбль Мирожского монастыря. Преображенский собор, XII век». Раскопки проводились на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.

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