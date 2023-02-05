Мишустин утвердил график распределения жилищных сертификатов в 2023 году

13:25, 05 февраля 2023, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов — в 2023 году их сможет получить более 2,5 тыс. россиян, сообщает сайт кабмина.

Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

В числе тех, кто может рассчитывать на помощь государства:

чернобыльцы,

вынужденные переселенцы,

граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований,

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

Сертификат положен тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий. В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей.

Работа ведётся в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».