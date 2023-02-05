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Происшествия

Великолучанка фиктивно зарегистрировала гражданина Таджикистана

Великолучанка подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в январе текущего года 37-летняя жительница Великих Лук осуществила на территории города фиктивную регистрацию гражданина Таджикистана. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе ведомства отметили, что с такими фактами в регионе сотрудникам полиции приходится сталкиваться довольно часто. В связи с этим они напомнили жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

В соответствии со статьей 322.3 УК РФ, правонарушителям грозит штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет. Кроме того, за это также могут грозить принудительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и т.д.

 

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