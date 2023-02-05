Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

11:55, 05 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 6 февраля, в 11:30.

Псковская делегация, в составе которой была и съёмочная группа телеканала «Первый Псковский», вернулась из командировки в ЛНР. Наш регион отправлял российским военнослужащим новую партию гуманитарного груза. Об оказании Псковской областью помощи участникам СВО расскажет руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Также зрители программы подробнее узнают о «перезагрузке» малых городов и сёл Псковской области. Как планируют преобразить населённые пункты и в целом об «Архитектурной экспедиции» по региону ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области Натальей Плявинской.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 6 февраля в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».