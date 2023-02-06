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Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Спасем жизнь вместе»

В правила проведения конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе» внесены изменения, сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Так, номинацию «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» заменили на номинацию «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа». В числе требований к новым конкурсным видео – продолжительность не более 60 секунд и вертикальная ориентация.

В период с 10 января по 20 февраля 2023 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в регионе проводится конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе». Скачать положение о конкурсе можно по ссылке.

Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В этом творческом состязании могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса:

  • «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».
  • «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
  • «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками представляются в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2023 года по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная, д. 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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