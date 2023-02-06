Всемирный день отказа от мобильного телефона отмечается сегодня

08:40, 06 февраля 2023, ПАИ

Во всем мире 6 февраля отмечается День отказа от мобильных телефонов. Акция придумана популярным французским писателем Филом Марсо в 2001 году, пишет сalend.ru.

Инициаторы даты, а также их сторонники, предлагают всем людям задуматься о том, что им даёт мобильная связь и чего она их лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью человека, если не физическому, так психическому.

Казалось бы, что же может нести негативного мобильная связь и как она может вредить человеку? Организаторы мероприятий, посвящённых дням без мобильного телефона, стартующим теперь 6 февраля, приводят следующие аргументы.

Мобильный телефон, предоставив человеку возможность всегда быть на связи, лишил человека и возможности побыть в тишине и помолчать. Обилие входящих звонков, среди которых значительную часть составляют рекламные звонки или спам, начинают раздражать человека, выводить его из психологического равновесия, вызывать негативную реакцию. В результате порой мобильный телефон превращается в своего рода раздражитель.

• Часть учёных сходится во мнении, что длительное использование мобильной связи может нанести здоровью человека серьёзный вред, привести к тяжёлым заболеваниям.

• Лёгкость и доступность общения по мобильному телефону и через социальные сети лишает человека возможности живого общения, в котором значительная часть информации передаётся невербальными способами.

• Мобильные телефоны вызывают зависимость у значительного числа их пользователей. В первую очередь это касается подростков. Возможность использовать смартфон для игр, а также привязанность к общению в социальных сетях привели к тому, что в 2008 году в психологии появился термин «номофобия» – страх оказаться без доступа к мобильному телефону – от английского no-mobile-phone phobia.

• Отсутствие доступа к мобильному телефону по той или иной причине (забыли дома или на работе, потеряли, не имеете возможности зарядить аккумулятор) для многих современных людей становится стрессовым фактором, вызывает дискомфорт и нервное напряжение.

• Мобильный телефон может стать фактором, препятствующим преодолению ряда личностных коммуникативных проблем, так как предоставляет такому человеку более простой способ общения.