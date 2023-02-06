Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день отказа от мобильного телефона отмечается сегодня

Во всем мире 6 февраля отмечается День отказа от мобильных телефонов. Акция придумана популярным французским писателем Филом Марсо в 2001 году, пишет сalend.ru.

Инициаторы даты, а также их сторонники, предлагают всем людям задуматься о том, что им даёт мобильная связь и чего она их лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью человека, если не физическому, так психическому. 

Казалось бы, что же может нести негативного мобильная связь и как она может вредить человеку? Организаторы мероприятий, посвящённых дням без мобильного телефона, стартующим теперь 6 февраля, приводят следующие аргументы.

Мобильный телефон, предоставив человеку возможность всегда быть на связи, лишил человека и возможности побыть в тишине и помолчать. Обилие входящих звонков, среди которых значительную часть составляют рекламные звонки или спам, начинают раздражать человека, выводить его из психологического равновесия, вызывать негативную реакцию. В результате порой мобильный телефон превращается в своего рода раздражитель.

•  Часть учёных сходится во мнении, что длительное использование мобильной связи может нанести здоровью человека серьёзный вред, привести к тяжёлым заболеваниям.

• Лёгкость и доступность общения по мобильному телефону и через социальные сети лишает человека возможности живого общения, в котором значительная часть информации передаётся невербальными способами.

• Мобильные телефоны вызывают зависимость у значительного числа их пользователей. В первую очередь это касается подростков. Возможность использовать смартфон для игр, а также привязанность к общению в социальных сетях привели к тому, что в 2008 году в психологии появился термин «номофобия» – страх оказаться без доступа к мобильному телефону – от английского no-mobile-phone phobia.

• Отсутствие доступа к мобильному телефону по той или иной причине (забыли дома или на работе, потеряли, не имеете возможности зарядить аккумулятор) для многих современных людей становится стрессовым фактором, вызывает дискомфорт и нервное напряжение.

• Мобильный телефон может стать фактором, препятствующим преодолению ряда личностных коммуникативных проблем, так как предоставляет такому человеку более простой способ общения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2023

До -2 градусов ожидается сегодня в Пскове
06 февраля 2023

Потепление ожидается на Северо-Западе России
06 февраля 2023

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами
06 февраля 2023

Жителей псковской деревни предупредили об отключении воды
06 февраля 2023

Правила строительства отелей в России ужесточат
05 февраля 2023

Артисты Александр Панкратов-Чёрный и Татьяна Кравченко поблагодарили псковских зрителей

05 февраля 2023

Проверить очередь во второй волне мобилизации предлагают псковичам мошенники
05 февраля 2023

На радио «Звезда» московский экскурсовод провёл экскурсию по Пскову


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...