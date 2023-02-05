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Происшествия

В Астане девочка в три часа ночи пришла в школу

Жители Астаны в ночь с 2 на 3 февраля в 3:20 заметили ребёнка, стоявшего около школы с рюкзаком. После звонка неравнодушных граждан девочку забрала полиция. Видео опубликовали в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Астаны, инцидент произошёл из-за сбоя домашних часов. Школьница проснулась ночью и, увидев, что домашние часы показывают семь утра, собрала портфель и пошла в школу. Об отсутствии дочери дома родители узнали от полицейских.

Полицейские поблагодарили всех неравнодушных горожан за бдительность и предупредили родителей о необходимости контролировать местонахождение своих детей. Как пишут местные СМИ, законный представитель девочки привлечён к административной ответственности, с семьёй проведена профилактическая беседа.

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