Более 100 спортсменов приняли участие в «Спринте на подкове»

15:57, 05 февраля 2023, ПАИ

Первенство Великолукского района по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях «Спринт на подкове – 2023» прошло 4 февраля в деревне Переслегино на лыжной трассе «Подкова». Об этом сообщается в группе Центра подготовки велосипедистов в соцсети «ВКонтакте».

Всего в первенстве приняло участие около 100 спортсменов, среди них — лыжники из Тверской области (Западная Двина), Нелидово, Андреаполя, Торопца, Осташкова. Были спортсмены и из Псковской области (Себеж, Невель, Псков, Великие Луки).

Сотрудники центра поздравили спортсменов, занявших по итогам состязаний призовые места. «Поздравляем всех призёров и победителей, соревнования прошли очень здорово и весело, сегодня состязалось около 100 участников!» — отметили в центре.

Соревнования проводятся с целью привлечения населения к активному занятию лыжным спортом и оздоровительному отдыху, пропаганды здорового образа жизни, выявления и перспективного отбора сильнейших лыжников в возрастных группах в сборные команды.