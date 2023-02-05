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Спорт

Более 100 спортсменов приняли участие в «Спринте на подкове»

Фото: Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках

Первенство Великолукского района по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях «Спринт на подкове – 2023» прошло 4 февраля в деревне Переслегино на лыжной трассе «Подкова». Об этом сообщается в группе Центра подготовки велосипедистов в соцсети «ВКонтакте».

Всего в первенстве приняло участие около 100 спортсменов, среди них — лыжники из Тверской области (Западная Двина), Нелидово, Андреаполя, Торопца, Осташкова. Были спортсмены и из Псковской области (Себеж, Невель, Псков, Великие Луки). 

Фото: Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках

Сотрудники центра поздравили спортсменов, занявших по итогам состязаний призовые места. «Поздравляем всех призёров и победителей, соревнования прошли очень здорово и весело, сегодня состязалось около 100 участников!» — отметили в центре. 

Соревнования проводятся с целью привлечения населения к активному занятию лыжным спортом и оздоровительному отдыху, пропаганды здорового образа жизни, выявления и перспективного отбора сильнейших лыжников в возрастных группах в сборные команды.

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