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Культура

Победителей конкурса открыток назвали в «Михайловском»

Работа-победительница авторства Дарины Пешковой (Вологодская область)

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назвали победителей конкурса самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», сообщили 5 февраля в музее.

На суд музейного жюри, в составе которого были два профессиональных художника, было представлено 1 686 работ из всех регионов России, а также из Литовской Республики, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Узбекистан. Из-за огромного числа конкурсантов в наиболее «многолюдных номинациях» призовые места пришлось поделить между несколькими участниками. 

Лучшими работами признаны рисунки Ирины Шаповаловой (город Вольск Саратовской области, номинация «Профессионалы»), Ольги Биккуловой (Казань, «Взрослые»), Ивана и Юлии Литвиновы (Коломна Московской области, «Семейная»). В номинации «Учащиеся ДШИ и художественных студий» в группе от 7 до 12 лет победили Алина Никитина (Пушкинские Горы) и Алина Савалей (посёлок Чертково Ростовской области), а в группе от 13 до 18 лет — София Личушина (Киров) и Дарина Пешкова (Вологодская область). Первое место среди младших и старших школьников присудили Егору Богомолову (Екатеринбург), Евгении Подолянюк (село Куйбышево Ростовской области), Ярославе Спириной (Саратов), Шохинур Искандаровой (Фергана, Республика Узбекистан), Анастасии Комшуковой (Брянск), Алёне Пименовой (город Семёнов, Нижегородская области).

Полные списки участников и победителей конкурса самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Конкурсы → 2023». Здесь же размещены и репродукции работ, занявших первое место. 

По условиям творческого соревнования лучшие открытки войдут в состав специальной экспозиции в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово Пушкиногорского района. 

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