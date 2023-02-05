Форум педагогических династий пройдёт в России в 2023 году

17:22, 05 февраля 2023, ПАИ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2023 году ведомство планирует провести Всероссийский форум педагогических династий.

На сайте уточняется, что министр просвещения России встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и учителями — представителями педагогической династии Лисовенко-Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние годы.

«Важно, что у вас есть такая преемственность. У меня самого мама и бабушка работали учителями, и я пошёл по их стопам: по своему первому образованию я учитель математики и информатики. Не перестану повторять: профессия педагога — самая значимая на Земле. От учителя очень многое зависит, особенно если это учитель начальных классов. С первого по четвёртый класс формируется мировоззрение ребёнка. И первого учителя все мы запоминаем на всю жизнь», — сказал Сергей Кравцов.

В завершение встречи министр просвещения вручил ведомственные награды представителям педагогической династии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Сейчас ведётся работа над планом событий года. Масштабные мероприятия пройдут по всей стране как на федеральном, так и на региональном уровне.