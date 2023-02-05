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Общество

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии из-за осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1 963 человека, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — 126 287, за сутки зарегистрировано 22 новых больных. Выздоровели 124 074 пациента, за минувшие сутки — 0.

В Пскове зарегистрировано 18 новых случаев, в Невельском, Новоржевском, Гдовском и Пушкиногорском районах — по одному.

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