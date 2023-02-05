Великолукские спортсмены взяли серебро и бронзу на первенстве Санкт-Петербурга

18:12, 05 февраля 2023, ПАИ

Спортсмены из Великолукского района достойно выступили на легкоатлетическом первенстве Санкт-Петербурга, сообщает газета «Наш путь».

По итогам соревнований на дистанции 200 м с препятствиями великолукские спортсмены завоевали серебро и бронзу: Анна Барсукова заняла второе место, Иван Дубинец — третье. Хорошо выступили также Виктория Лычкова и Никита Петров, заняв пятое и шестое места соответственно.