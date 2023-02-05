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Общество

Наталья Решетникова провела мастер-класс для студентов колледжа искусств

Фото предоставлено колледжем искусств

Мастер-класс с юными эстрадными вокалистами провела в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Наталья Решетникова, поделились с Псковским агентсвом информации в колледже искусств. 

Как рассказали в центре непрерывного образования колледжа, Наталья Решетникова приняла участие в работе жюри регионального отборочного тура XXII молодёжных Дельфийских игр России в Псковской области.

До начала конкурсных прослушиваний Наталья Сергеевна провела мастер-класс с учащейся ДМШ при колледже Тамарой Васильевой (преподаватель — Екатерина Партс). В ходе работы молодые специалисты получили ряд важных методических рекомендаций в области вокальной педагогики, касающихся эстрадных распевок для начинающих, развития вокальной техники, особенностей работы с малышами над образом в произведении.  

Визит в Псков Натальи Решетниковой завершился брифингом, в котором приняли участие конкурсанты и их учителя из ДШИ Великих Лук и Невеля, а также студенты и преподаватели специальности «музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств.

Как отметили участники творческой встречи, все замечания и пожелания такого опытного специалиста в области эстрадно-джазового вокала необыкновенно ценны и обязательно будут применены на практике.  

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