Военно-спортивные сборы для подростков прошли в Пушкинских Горах

19:13, 05 февраля 2023, ПАИ

В эти выходные в Пушкинских Горах прошли четвёртые межрайонные военно-спортивные сборы, организованные военно-патриотическим спортивным клубом «Застава». Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В сборах приняли участие юноши и девушки в возрасте от 9 до 17 лет из разных районов области. Некоторые ребята участвуют в сборах впервые, другие же постоянные участники с многолетним опытом.

В течение трёх дней ребята изучали тактику, проходили огневую подготовку, учились оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться на местности. В вечернее время для них проводились патриотические беседы и интеллектуальные викторины.

Целями и задачами сборов организаторы считают патриотическое воспитание, знакомство ребят с военно-прикладными видами спорта, а также выработку умений ориентироваться на местности и навыков пребывания в условиях дикой природы. В заключительный день состоялось прохождение контрольно-технического маршрута для закрепления полученных знаний.

Юные бойцы продемонстрировали свою подготовку в ведении боя и обращении с оружием при взятии высоты, захвате транспортного средства, штурме здания, эвакуации раненых. Показали тактические навыки и умения проведения как обороны, так и наступления. Более опытные и старшие ребята, которые занимаются в клубе не первый год, становились подмогой и поддержкой для новичков, участвующих впервые. Все действия происходили в атмосфере сплочённости и дисциплины.

Старшие по званию — Павел Григорьев и Павел Филинский — обеспечивали безопасность участников, ведь на них лежала вся ответственность за происходящее в таком серьёзном деле. Именно они назначали старших, решали, кто будет участвовать в том или ином действии, исходя из возраста и уровня подготовки. От их внимательного взгляда ничего не ускользало — от состояния амуниции участников и их эмоционального настроя до стратегии всего действа.

Юные патриоты были очень увлечены процессом, занимались с нескрываемым удовольствием и интересом. Морально поддержать своих сыновей и дочерей приехали их родители, воодушевлённые тем, что дети стремятся к знаниям.