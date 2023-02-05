Островские студенты познакомились с молекулярной кулинарией

19:33, 05 февраля 2023, ПАИ

Студенты Островского многопрофильного колледжа разбирались в связи химии и кулинарии в рамках недели естественных наук, сообщает газета "Островские вести".



В рамках недели естественных наук в группе номер 20 прошел классный час «Химия в профессии повар».



Современная кухня во многом напоминает химическую лабораторию. С той лишь разницей, что кухонные полки заняты баночками, наполненными всевозможными крупами и специями, а лабораторные — уставлены склянками с не предназначенными для пищи реактивами. Поэтому приготовление блюд по кулинарному рецепту можно сравнить с методикой проведения химического эксперимента.



Преподаватель Мария Кузнецова рассказала обучающимся об истории возникновения молекулярной кухни и о появлении химии в технологии приготовления пищи. В конце мероприятия студенты приняли участие в разгадывании химических головоломок.