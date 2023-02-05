Работодатели встретились со студентами медколледжа в Великих Луках

20:18, 05 февраля 2023, ПАИ

1 и 2 февраля в Великолукском медицинском колледже состоялись встречи с работодателями. На встречу со студентами выпускных групп пришёл заместитель главного врача ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Илья Кутузов. Об этом сообщает в Telegram-канале комитет по здравоохранению Псковской области.

Заместитель главного врача дал исчерпывающие ответы на вопросы студентов, а их было много — это вопросы о вакансиях, об обеспечении жильём, о заработной плате, поддержке молодых специалистов, наставничестве, о дополнительной специализации, о возможности получения высшего образования.

Лейтмотивом выступления Ильи Кутузова было подтвердить, что работа в городе и районах есть для всех выпускников и всё зависит от желания и мотивации выпускника добиться успеха в жизни, стать востребованным специалистом. Также предоставляется возможность за счёт работодателя пройти профессиональную переподготовку.

2 февраля на встречу к студентам прибыли медицинские работники из ГБУЗ ПО «Псковский клинический перинатальный центр», ведущего учреждения здравоохранения области, оказывающего высококвалифицированную акушерско-гинекологическую помощь женщинам и новорождённым. Свои предложения студентам всех отделений, в том числе 14 выпускникам отделения «акушерское дело», озвучили главный врач Николай Красиков, главная акушерка Любовь Иванова и старшая медицинская сестра отделения патологии новорождённых и недоношенных детей Елена Арсеева. Трое выпускников уже решили трудоустроиться в центр, многие желают пройти в нём госпрактику и решить вопрос с трудоустройством. Администрация центра предложила для них хорошие условия.

Перед коллективом колледжа стоит задача не просто обеспечить выпускника работой, но и получить от него практическую отдачу и закрепить его на рабочем месте, поэтому сотрудничество колледжа и медицинских организаций выгодно обеим сторонам, но прежде всего оно является определяющим для студентов, повышая их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечивая возможность успешного трудоустройства после окончания колледжа.