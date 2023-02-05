Комитет по здравоохранению рассказал о самой опасной опухоли
Комитет по здравоохранению Псковской области рассказал жителям о том, какой онкологический процесс является самым опасным.
Меланома — очень «злой» онкологический процесс, королева среди всех опухолей кожи. При этом на ранних стадиях заболевание излечивается. Главное — быть внимательным к своему здоровью и решения о здоровья принимать только после консультации с врачом.
Воздействие ультрафиолета, как известно, повышает риск развития меланомы. Часть случаев в последние десятилетия связана с тем, что люди стали чаще загорать, ходить в солярии.
Тревожные симптомы, при которых нужно незамедлительно обратиться к врачу:
- асимметричная форма и нечёткие края родинок;
- кровоизлияния;
- быстрый рост родинок;
- появление видимых утолщений;
- неравномерная окраска родинок;
- покраснение кожи вокруг родинки.
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