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Общество

В России уменьшилось количество безработных с начала года

Количество зарегистрированных безработных граждан в России составляет 548 тысяч человек, что на 16 тысяч меньше, чем в начале года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Снижается и число сотрудников, находящихся в простое и работающих в режиме неполных рабочего дня или недели.

Кроме того, девять регионов уже подали заявки на февраль на финансирование по временным работам, еще десять подали заявки по финансированию общественных работ.

«По программе субсидирования найма с начала этого года уже трудоустроено 1198 граждан, что на 656 человек больше, чем неделю назад. Всего работодатели направили заявки на 22 тысячи рабочих мест», - уточнил глава Минтруда Антон Котяков.

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