Проверить очередь во второй волне мобилизации предлагают псковичам мошенники

23:36, 05 февраля 2023, ПАИ

Псковичам начали поступать фейковые письма от мошенников с данными о второй волне мобилизации. Авторы посланий предлагают проверить очерёдность в списке на отправление в зону СВО, утверждая, что у них есть информация из всех военкоматов России.

Помимо того, что информация о второй волне мобилизации — ложная, мошенники также пытаются заработать на недостоверности: проверить, есть ли в списках фамилии интересующих вас лиц, стоит денег.

Напомним, мобилизация в России завершилась 28 октября. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об окончании мобилизации 6 ноября и также опроверг слухи о второй волне мобилизации.