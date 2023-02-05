Артисты Александр Панкратов-Чёрный и Татьяна Кравченко поблагодарили псковских зрителей

23:56, 05 февраля 2023, ПАИ

В Пскове в конце минувшей недели состоялись два спектакля с участием знаменитых артистов Александра Панкратова-Чёрного и Татьяны Кравчено. Звёздные гости поблагодарили псковских зрителей за радушный приём.

После проведения первого концерта псковичи просили организаторов тура повторить спектакль. Билеты и на него разлетелись буквально за сутки.

«Псковичи наши дорогие!» — обратилась к горожанам Татьяна Кравченко. «Вы нас так тепло принимаете, а мы так любим тепло в эту холодную зиму. До встречи!» — заключил Александр Панкратов-Чёрный.

Псковичи отметили, что спектакли прошли на высшем уровне. Артисты привнесли массу позитива, и после спектакля у всех остались только положительные эмоции.

«Бесподобно! Мы будто посмотрели свой любимый комедийный сериал про сватов. Татьяна Эдуардовна и Александр Васильевич отыграли на ура. Кравченко веселила зал своим смехом на протяжении всего спектакля: ну уж очень он у неё искреннийё Кстати, нечасто встретишь в театральной постановке живой аккомпанемент: сыграли на баяне. Даже локальные шутки были, например про псковское небо», — рассказали «КП-Псков» зрители.