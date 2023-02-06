Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:31, 06 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

Псковская делегация, в составе которой была и съёмочная группа телеканала «Первый Псковский», вернулась из командировки в ЛНР. Наш регион отправлял российским военнослужащим новую партию гуманитарного груза. Об оказании Псковской областью помощи участникам СВО расскажет руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Также зрители программы подробнее узнают о «перезагрузке» малых городов и сёл Псковской области. Как планируют преобразить населённые пункты и в целом об «Архитектурной экспедиции» по региону ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области Натальей Плявинской.

Смотрите программу «Псковский телеграм Online» по понедельникам в 11:30 на портале Псковского агентства информации, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».