Жителей псковской деревни предупредили об отключении воды

07:52, 06 февраля 2023, ПАИ

Жителей деревни Писковичи Псковского района предупреждают о возможных перебоях с подачей холодной воды, сообщили в районной администрации.

«По информации МУП «Колхоз им.Залита», на сетях холодного водоснабжения у многоквартирного дома №3 выявлена утечка. Для набора резервуаров чистой воды будет произведено отключение потребителей», — говорится в сообщении.

6 февраля в 9:30 водоснабжение будет отключено в целях проведения ремонтно-восстановительных работ. Подачу воды планируется возобновить в период с 16:00 до 17:00 часов.