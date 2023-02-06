Жителей псковской деревни предупредили об отключении воды
Жителей деревни Писковичи Псковского района предупреждают о возможных перебоях с подачей холодной воды, сообщили в районной администрации.
«По информации МУП «Колхоз им.Залита», на сетях холодного водоснабжения у многоквартирного дома №3 выявлена утечка. Для набора резервуаров чистой воды будет произведено отключение потребителей», — говорится в сообщении.
6 февраля в 9:30 водоснабжение будет отключено в целях проведения ремонтно-восстановительных работ. Подачу воды планируется возобновить в период с 16:00 до 17:00 часов.
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