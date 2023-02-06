Великолукская самбистка отправится на первенство России в Казань

09:28, 06 февраля 2023, ПАИ

Спортсменка из Великолукского района Вероника Хамицкая отправится на первенство России по самбо в Казань. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Ранее в Пскове прошло первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 236 спортсменов из разных регионов России.

По итогам состязаний великолукская самбистка заняла второе место и получила путевку в финал первенства России, который пройдет в Казани.