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Спорт

Великолукская самбистка отправится на первенство России в Казань

Спортсменка из Великолукского района Вероника Хамицкая отправится на первенство России по самбо в Казань. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Фото здесь и далее: газета Великолукского района «Наш путь»

Ранее в Пскове прошло первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 236 спортсменов из разных регионов России.

По итогам состязаний великолукская самбистка заняла второе место и получила путевку в финал первенства России, который пройдет в Казани.

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