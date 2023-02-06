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Общество

До -2 градусов ожидается сегодня в Пскове

Облачная погода ожидается в Псковской области 6 февраля. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, по востоку области умеренные, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Будет дуть ветер северных направлений, умеренный. Температура воздуха днем 0...-5, ночью -4...-9 градусов. 
                                                                                                                    
В Пскове ожидается небольшой снег. Температура днем 0...-2, ночью -5...-7. В Великих Луках днем осадки в виде снега, ночью небольшой снег. Температура днем -1...-3, ночью -4...-6 градусов.

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