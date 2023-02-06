Серию роликов об оккупации региона фашистами создали в Псковской области

10:17, 06 февраля 2023, ПАИ

В Музей оккупации Псковской области 1941-1944 гг. приходят дарители. Для изучения и включения в состав экспозиции передают личные вещи тех, кто проживал на оккупированной территории, кто освобождал Псков в годы Великой Отечественной войны, кто вел дневниковые записи о войне, хранил письма близких с фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале Госархива Псковской области.



Один из таких дарителей – Павел Дроздов, уроженец деревни Малые Льзи Плюсского района. «Его рассказы мы записал на видео, чтобы и вы смогли узнать некоторые подробности о войне. Павел Иванович знает их со слов своих родителей. Из многочисленных рассказов родилась серия роликов, которые мы объединили в блок «Оккупация 1941-1944». Сегодня речь пойдет о родной тете Павла Ивановича – Анастасии», - рассказали в архиве.

В именных списках граждан Б. Льзинского с/с Плюсского района Псковской области, подвергшихся насилию со стороны немецко-фашистских оккупантов (ГАПО Ф.Р-903. Оп. 3 Д. 123 Л. 12-13), ее имя значится под номером 121.