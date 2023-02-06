Аварийный дом снесли в Новоржеве под контролем судебных приставов

10:35, 06 февраля 2023, ПАИ

Аварийный дом снесли в Новоржеве под контролем судебных приставов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Заброшенный дом, признанный аварийным, находился в черте города на улице Карла Маркса. Он представлял опасность даже в нежилом состоянии, так как находиться внутри было небезопасно.

На основании решения районного суда судебные приставы возбудили исполнительное производство об обязании районной администрации организовать работы по сносу расселенного аварийного дома. В целях исполнения судебного решения сотрудник службы применил необходимые меры принудительного характера.

Должностное лицо администрации не раз привлекалось к административной ответственности, в результате чего оплачены штрафы в размере 300 тысяч рублей.

После предупреждения должника об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ, муниципальное образование приступило к исполнению решения суда.

В результате принятых мер аварийный дом снесен, строительный мусор после проведенных работ убран.