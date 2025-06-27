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Общество

Отечественный «Феррари»: мужчина на раритетном автобусе приехал в Гдовский район

Уроженец Печорского района Сергей Дегтярь приехал на раритетном автобусе в Гдовский район, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

  • Отечественное «Феррари»: мужчина на раритетном автобусе прибыл в Гдовский район
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Отечественное «Феррари»: мужчина на раритетном автобусе прибыл в Гдовский район
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Отечественное «Феррари»: мужчина на раритетном автобусе прибыл в Гдовский район
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Отечественное «Феррари»: мужчина на раритетном автобусе прибыл в Гдовский район
    Фото: газета «Гдовская заря»

«В центре Гдова 26 июня появился необычный гость, прибывший в наш древний городок в доме на колёсах. Мужчина на раритетном автобусе припарковался на стоянке на улице Никитина. Зеваки тут же окружили транспорт. Одни фотографировали, другие разглядывали надписи на нём», – отметили в редакции газеты.

Мужчина провёл экскурсию по автобусу и рассказал, что раскрасил его, взяв за основу «Феррари». Однако эмблема с конём на транспорте содержит другие инициалы – «СД», что означает Сергей Дегтярь. Также у «Феррари» – «F1», что означает «Формула-1», у мужчины же эмблема «F3201», поскольку автобус ПАЗ-3201. Присутствуют на автобусе и другие эмблемы.

Мужчина приобрёл дом на колёсах в 2015 году в городе Соликамске. Сейчас он его использует как средство передвижения и непосредственно место для жилья, рассказала корреспондент газеты.

Сам обладатель раритетного автобуса родом из деревни Лавры Печорского района. После мужчина жил в Санкт-Петербурге и начал заниматься строительством. Зимой он работает инструктором по сноуборду.

«Сейчас он проездом через Гдов, ездил в Ленинградскую область на очередной строительный объект. По работе своей он использует эту машину, а также живёт в ней. Он часто, когда едет в Питер, проезжает Гдовский район. Ему здесь нравится природа и в целом маленький уютный городок», – рассказала корреспондент «Гдовской зари».

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