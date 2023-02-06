Росмолодежь запустила конкурс «Маршрут построен»

10:47, 06 февраля 2023, ПАИ

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с автономной некоммерческой организацией «Больше чем путешествие» проводит на территории Российской Федерации конкурс на определение самых востребованных регионов для молодежных путешествий «Маршрут построен». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель конкурса — формирование интереса у россиян к изучению России, своей малой родины, к внутреннему туризму и воспитание патриотических чувств в молодежной среде.

Победители получат 100 сертификатов на поездки. Подробности на официальном сайте конкурса.