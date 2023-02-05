В Дедовичах трое мужчин оштрафованы за кражи

11:15, 06 февраля 2023, ПАИ

Трое жителей Дедовичского района оштрафованы за кражи по предварительному сговору. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании было установлено, что 5 августа 2022 года около 17:00 подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили совершить кражу из магазина в поселке Дедовичи. Они зашли в торговый зал, взяли со стеллажа спиртное и три упаковки сырокопченых колбасок, положили товар в рюкзак и скрылись.

Вечером того же дня двое из них еще трижды похищали спиртные напитки из магазина.

1 февраля Дедовичский районный суд признал одного из них виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Еще двое злоумышленников признаны виновными в совершении преступлений по той же статье и получили штраф в размере 5000 рублей за каждое. На основании части 2 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний мужчинам окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей.