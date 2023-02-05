Пьяного водителя «Мерседеса» остановили псковские сотрудники ГИБДД

11:28, 06 февраля 2023, ПАИ

Двух водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД за езду в нетрезвом виде. Ранее псковичи уже подвергались наказанию за аналогичное нарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского агентства информации.

Так, на дороге Санкт-Петербург – Невель полицейские остановили для проверки автомобиль «Мерседес-Бенц». Выяснилось, что за рулем находился пьяный 52-летний пскович.

Кроме того, в Пскове на улице Труда задержали 31-летнего мужчину на автомобиле «Сузуки», который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии со статьей Уголовного кодекса РФ водители, которых повторно задержали за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.