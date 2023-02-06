В Госдуме одобрили проект о лишении свободы коллекторов за угрозы

11:51, 06 февраля 2023, ПАИ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал коллегам принять во втором чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснял глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов инициативы Василий Пискарев, документом предлагается оценивать как общественно опасные действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.

Законопроект вводит уголовную ответственность за действия, сопряженные с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.

Лицо, действующее от имени кредитора или в его интересах, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора, совершившие подобные действия, могут быть также оштрафованы (от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет).

В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Если подобные действия будут совершены организованной группой, то они будут наказаны лишением свободы на срок до 10 лет, говорится в документе.