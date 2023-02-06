Проезд от Полковой к Космической в Пскове закроют для движения

12:02, 06 февраля 2023, ПАИ

Участок проезда, ведущего от улицы Полковой к улице Космической, в Пскове закроют для движения транспорта с 7 по 14 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение связанов с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.