Февральские праздники не повлияют на расписание поездов в Псковской области

12:05, 06 февраля 2023, ПАИ

Февральские праздники не повлияют на расписание пригородных поездов в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.



В связи с предстоящим праздником Дня защитника Отечества и переносом выходных дней 23, 24, 25, 26 февраля 2023 года пригородные поезда АО «МТ ППК» на территории Псковской области будут следовать расписанием в соответствии с календарными днями недели.



Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах

АО «МТ ППК» www.mtppk.ru, Яндекс www.rasp.yandex.ru, ТУТУ www.tutu.ru.