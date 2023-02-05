Бесплатный мастер-класс для домристов проведут в Пскове
19 февраля в 13:00 в Псковском областном колледже искусств пройдет творческая мастерская в рамках проекта «Путь, выбранный однажды…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
«На этот раз мы пригласили Теймура Кулиева, молодого композитора, который пишет музыку для домры и фортепиано. Выпускник Академии музыки им. Гнесиных, солист оркестра народных инструментов радио «Орфей» расскажет, менялась ли манера исполнения на домре, что и как играют домристы сейчас», - анонсировали в ТКД.
В 14:00 Теймур Кулиев проведет мастер-класс для юных домристов и их педагогов.
Вход свободный. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.
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