Бесплатный мастер-класс для домристов проведут в Пскове

12:09, 06 февраля 2023, ПАИ

19 февраля в 13:00 в Псковском областном колледже искусств пройдет творческая мастерская в рамках проекта «Путь, выбранный однажды…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

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«На этот раз мы пригласили Теймура Кулиева, молодого композитора, который пишет музыку для домры и фортепиано. Выпускник Академии музыки им. Гнесиных, солист оркестра народных инструментов радио «Орфей» расскажет, менялась ли манера исполнения на домре, что и как играют домристы сейчас», - анонсировали в ТКД.

В 14:00 Теймур Кулиев проведет мастер-класс для юных домристов и их педагогов.

Вход свободный. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.