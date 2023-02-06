Написать военнослужащим из ТЦ смогут псковичи с 14 февраля

12:30, 06 февраля 2023, ПАИ

В Пскове и Великих Луках с 14 февраля заработают павильоны, где все желающие смогут написать военнослужащим, заявила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Она отметила, что, когда ездила в ЛНР, ей удалось поговорить с военными, и они рассказали, что им не хватает домашнего тепла и родных. Алеся Михачёва также добавила, что всегда нужна теплая одежда, термобелье, средства гигиены, продукты питания и сладости.

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества рассказала, что в этот раз из Псковской области отправили порядка 50 тонн груза. В посылках - спальные мешки, теплая одежда, генераторы, строительные материалы, много адресных посылок от родных. Уже готова к отправке еще одна машина с грузом из Великих Лук, отметила Михачёва. Всего в зону специальной военной операции с момента ее начала регион отправил около тысячи тонн.

Адреса павильонов: