Написать военнослужащим из ТЦ смогут псковичи с 14 февраля
В Пскове и Великих Луках с 14 февраля заработают павильоны, где все желающие смогут написать военнослужащим, заявила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва в эфире программы «Псковский телеграм Online».
Она отметила, что, когда ездила в ЛНР, ей удалось поговорить с военными, и они рассказали, что им не хватает домашнего тепла и родных. Алеся Михачёва также добавила, что всегда нужна теплая одежда, термобелье, средства гигиены, продукты питания и сладости.
Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества рассказала, что в этот раз из Псковской области отправили порядка 50 тонн груза. В посылках - спальные мешки, теплая одежда, генераторы, строительные материалы, много адресных посылок от родных. Уже готова к отправке еще одна машина с грузом из Великих Лук, отметила Михачёва. Всего в зону специальной военной операции с момента ее начала регион отправил около тысячи тонн.
Адреса павильонов:
- В Пскове — ТЦ «Империал», ул. Коммунальная, д. 41.
- В Великих Луках — ТЦ «Апельсин», ул. Вокзальная, д. 11.
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