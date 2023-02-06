Псковские теннисисты отправились на первенство СЗФО

12:59, 06 февраля 2023, ПАИ

Спортсмены псковского клуба по настольному теннису Nordman прилетели в город Ухта Республики Коми, где будут представлять Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа среди теннисистов до 20 лет. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Спортсменов сопровождают два тренера клуба: мастер спорта Вадим Барышников и тренер Степан Бутырко.

Соревнования будут проходить до 10 февраля.

«Давайте пожелаем ребятам удачи и новых спортивных достижений! Все расходы по участию спортсменов в турнире оплачены клубом Nordman», - уточнил Юрий Сорокин.