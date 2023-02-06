В массовом ДТП на трассе Санкт-Петербург - Псков погибли два человека

13:02, 06 февраля 2023, ПАИ

6 февраля на 36-м км трассы Санкт-Петербург – Псков (Гатчинский район, Ленинградская область) произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате массовой аварии погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает lentv24.ru.

На месте работают сотрудники ДПС, работу экстренных служб координирует Гатчинская городская прокуратура. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются, по факту произошедшего проводится проверка.