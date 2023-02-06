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Общество

О возделывании льна в Псковской губернии рассказали в архиве

О возделывании льна в Псковской губернии рассказал Госархив Псковской области в своем Telegram-канале.

«Лен сеется в Псковской губернии повсеместно и на почвах всякого рода, но не везде хорошо родится и не везде составляет предмет промышленности жителей», - это цитата из статьи о возделывании льна в Псковской губернии, вышедшей в прибавлении к Псковским губернским ведомостям 7 февраля 1840 г. 

«Цены полагаются не по достоинству его (льна – ред.), а по количеству предполагаемого заграничного требования. Иной год лен почти не лучше пакли, а продается за 100 руб., а в следующий год самого лучшего качества идет за 40 руб. берковец (около 164 кг – ред.)», - сообщается о ценовой политике.

Из этого же материала можно почерпнуть знания о том, на каких почвах лен лучше всходит, на каких дает хороший урожай.

Оказывается, даже было определение для лучших под посев льна земель. Их называли льняными. Это «земли ровные, средней тучности, потные, но не мокрые, и с теплою подпочвою».

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